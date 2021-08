Lula visitará assentamento do MST em Recife nesta segunda-feira (16)

Para Jaime Amorim, da direção nacional do MST em Pernambuco, a expectativa da viagem de Lula pelo Nordeste é grande edit

247 - Em Recife (PE), o ex-presidente Lula visitará uma das áreas de assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na manhã da segunda-feira (16), informou a assessoria do movimento.

Para Jaime Amorim, da direção nacional do MST em Pernambuco, a expectativa da viagem de Lula pelo Nordeste é grande. “Para que possamos aglutinar força e construir as condições políticas para derrotar o governo Bolsonaro, tomar o governo e reconstruir esse país que está sendo destruído pelos fascistas”, reforçou.

O evento será exibido a partir das 10h, nas redes sociais do MST, além do Youtube do Centro de Formação Paulo Freire e Brasil de Fato Pernambuco.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE