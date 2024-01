Lula volta ao Nordeste esta semana para entregar residências do Minha Casa, Minha Vida

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ministro das Cidades, Jader Filho, farão uma visita à cidade de Patos, localizada a 306 km de João Pessoa, na próxima sexta-feira (26), para participar da cerimônia de entrega de 856 casas do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, “a cidade é reduto político do deputado federal Hugo Motta, líder do Republicanos na Câmara dos Deputados. Seu pai, Nabor Wanderley Filho (Republicanos), é o atual prefeito de Patos e está em seu terceiro mandato. O avô de Hugo, Nabor Wanderley, e a avó, Francisca Motta, também foram prefeitos de Patos”.

No ano passado, Lula da Silva promoveu ajustes em sua equipe ministerial, visando acomodar partidos do centrão e consolidar apoio no Congresso. Entre as mudanças, Silvio Costa Filho, do Republicanos, assumiu o comando do Ministério de Portos e Aeroportos em setembro. Apesar disso, a cúpula do partido diz atuar de forma independente e que não integra a base governista no Congresso Nacional.

Esta será a segunda viagem que Lula fará ao Nordeste neste ano. Na semana passada, ele participou de eventos na Bahia, Pernambuco e Ceará.

