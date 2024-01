Lupi vai à Paraíba inaugurar sede do INSS e é acusado de "prestigiar" bolsonaristas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por João Antônio, do Click Política -Um fato inusitado aconteceu durante a visita do Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), na última sexta-feira (19), à cidade de Sousa, considerada uma das mais importantes do estado da Paraíba. Lupi representava o governo federal na inauguração da reforma e ampliação da Agência do INSS, que estava fechada há vários anos. A unidade é responsável pela manutenção de 34.567 benefícios, com pagamento mensal de R$ 48 milhões, abrangendo cerca de 11 municípios do sertão paraibano.

Porém, o comportamento de Lupi acabou trazendo alguns transtornos, deixando correligionários históricos do presidente Lula um pouco indignados. O ministro teria prestigiado políticos declaradamente bolsonaristas, tendo sido recebido por eles no aeroporto João Alvino em Sousa.

continua após o anúncio

Um deles, Leonardo Gadelha, ex-deputado federal e ex-candidato a vice-presidente da República na chapa do Pastor Everaldo em 2014, chefiou o INSS na gestão do ex-presidente Michel Temer, além de vereadores, deputados, ex-deputados e até mesmo pré-candidatos a prefeito que apoiaram Jair Bolsonaro no pleito passado.

O prefeito de Sousa, Fábio Tyrone (PSB), considerado um dos maiores defensores de Lula no estado da Paraíba desde a prisão ilegal em Curitiba, foi preterido, tendo sido convidado apenas de maneira formal pela direção local do INSS para a inauguração da nova sede, onde fez um breve discurso.

continua após o anúncio

O gestor sousense, apesar da desfeita de Lupi, que naquele momento representava o governo do qual sempre apoiou, enalteceu o compromisso e o olhar humano de Lula que tinha como objetivo "zerar a fila do INSS".

Reunião com Bolsonaristas - Não satisfeito, Lupi ainda se reuniu com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em um escritório de um político local, sob alegação de que visitava correligionários do PDT. Fotos do encontro foram publicadas nas redes sociais, gerando indignação de setores progressistas que apoiam o governo petista e enfrentaram a mais dura campanha já vista desde a redemocratização.

continua após o anúncio

Eleição de 2022 - Lula venceu Bolsonaro em Sousa com uma maioria histórica. O então candidato obteve 71,70% dos votos, contra apenas 28,30% do postulante da extrema-direita. O petista foi apoiado em Sousa pelo prefeito Fábio Tyrone e toda a base governista, enquanto Bolsonaro recebeu amplo apoio de grandes empresários e setores da oposição, inclusive de alguns que tiveram "tratamento de honra" por Carlos Lupi.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: