MA: Polícia prende filho de prefeito por matar idoso a facadas enquanto ameaçava ex-namorada

247 - A Polícia Civil efetuou a prisão de Luan França, filho do prefeito de Peri-Mirim, Heliezer do Povo (PcdoB), no sábado (22), sob suspeita de ter assassinado o idoso Terezinho Ferreira Pereira a facadas no município de Bequimão (MA). A informação é do portal G1.

Segundo as autoridades policiais, o crime ocorreu em 1º de fevereiro deste ano, quando Luan teria agredido sua ex-namorada pela manhã e ameaçado matá-la com uma faca na parte da tarde. Durante as ameaças, o idoso tentou intervir para impedir a violência e acabou entrando em luta corporal com Luan.

Durante o confronto, o jovem teria esfaqueado Terezinho, que, apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Luan fugiu após o crime, mas a polícia cumpriu um mandado de prisão preventiva no último sábado e conseguiu capturá-lo. Ele foi encaminhado para um presídio em Pinheiro (MA), onde permanecerá à disposição da Justiça.

