Mãe de Miguel acredita que filho de 5 anos pode ter sido jogado: “ele não escalaria duas muretas e cairia de lá sozinho”

247 - A trabalhadora doméstica Mirtes Renata de Souza, mãe de menino Miguel, de 5 anos, que caiu do nono andar de um prédio quando estava sob os cuidados da patroa da mãe e primeira-dama de Tamandaré, Sarí Corte Real, acredita que seu filho pode ter sido empurrado.

“Eu conheço o Miguelzinho. Quando ele sai do elevador e abre aquela porta de incêndio, ele entra naquele espaço como se tivesse visto alguém lá dentro. Meu sentimento de mãe diz isso. Sinto no meu coração. Meu filho era danadinho, mas já tinha noção de altura. Ele não escalaria duas muretas e cairia de lá sozinho, acredito. Queria que a perícia mostrasse se tem mais digitais naquele local. Mas isso não tira a responsabilidade da dona Sarí. Se ela tivesse tido paciência com o meu filho, a vida dele seria poupada”, disse Mirtes em entrevista à Época quando foi perguntada sobre a possibilidade dele ter sido empurrado.

“Agora, mais calma, olhei atentamente as imagens feitas pela câmera do elevador. O meu filho desce no nono andar, abre aquela porta de incêndio e passa por ela como se tivesse encontrado alguém do outro lado. Quem poderia estar ali? Só a polícia poderá descobrir”, disse Mirtes anteriormente.

Duas semanas depois da tragédia, a Polícia Civil de Pernambuco começou a investigar uma outra possibilidade, a de que Miguel tenha sido jogado lá do alto, pois Miguel não teria conseguido chegar sozinho ao local de onde caiu.

O delegado Ramon Teixeira determinou a volta dos investigadores ao prédio. Eles cogitam que seria difícil para Miguel, de 1,15 metro, ultrapassar a mureta de 1,20 metro do corredor que levava à área onde ficam armazenados os condensadores de ar-condicionado do nono andar, de onde ele caiu. Além de subir pela mureta e passar pela janela, ele ainda teria que caminhar sobre os refrigeradores e escalar uma grade de 1,30 metro.

“A história de que ele subiu na mureta, caminhou pelo duto de ar-condicionado e subiu pela grade não nos convenceu”, escreveu um morador que fez questão de postar sua foto no Instagram ao lado da mureta. “Reparem que tenho 1,75 metro de altura e até para mim essa janela é alta”, acrescentou.

