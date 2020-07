Mãe de Miguel, criança que caiu de prédio de luxo, tem conta de rede social hackeada

Imagens foram apagadas no Instagram dela. 'Algumas fotos de Miguel eu só tinha ali', disse Mirtes Souza, que acionou os advogados. Menino de 5 anos morreu após cair do 9º andar. edit

247 - Mãe de Miguel Otávio, criança que morreu ao cair de um prédio de luxo no Recife no dia 2 de junho, Mirtes Renata de Souza relatou que sua conta no Instagram foi hackeada. Segundo ela, todas as fotos foram apagadas do perfil. A reportagem é do portal G1.

“Algumas fotos de Miguel eu só tinha ali. Minha sobrinha tentou recuperar, mas não conseguiu. Já avisei aos advogados”, disse Mirtes.

Segundo a reportagem, as fotos foram apagadas no dia 25 de junho. A Polícia Civil ainda não foi acionada, segundo Mirtes, até a última atualização desta reportagem.

“Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi por causa das solicitações para seguir. Eu tinha mais de 1 mil solicitações, mas não estava conseguindo aceitar. Não sei se a pessoa hackeou porque queria os seguidores ou se foi por ruindade”, contou.

