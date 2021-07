Mais 5 PMs são punidos por participação em motim no Ceará

247 - A Polícia Militar do Ceará puniu mais cinco agentes em decorrência do motim registrado no Estado no início de 2020. Ao todo, de acordo com o G1, 340 policiais já foram indiciados por participação na greve, 35 deles por envolvimento no ato em que o senador Cid Gomes (PSDB) foi baleado. O bombeiro militar Magno Maciel da Silva foi expulso da corporação.

Silva foi o segundo envolvido a ser expulso por participar do motim. O soldado Raylan Kadio Augusto de Oliveira recebeu a punição no último dia 23 de junho. O ex-policial militar Márcio Wescley Oliveira dos Santos foi demitido. Os militares Wellington Freire de Souza Júnior, José Evirlan de Costa Silva e Eudes de Carvalho Tavares receberam punições disciplinares.

A Justiça também aceitou a denúncia contra seis outros policiais envolvidos no episódio e rejeitou a denúncia contra outros 28 PMs.Os tenentes-coronéis Romero dos Santos Colares e Jean Acácio Pinho foram indiciados pelo crime de omissão de eficiência da força; os sargentos Ailton Marcos Fontenele Vieira e Francisco Fernando Durval de Oliveira e os soldados Elenilson Carneiro de Oliveiro e Francisco Anderson Barbosa Teixeira, pelo crime de revolta.

