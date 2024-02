Mais dois são recapturados e 11 continuam soltos após fuga de penitenciária no Piauí

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Policiais capturaram mais dois dos dezessete presos que fugiram da Penitenciária Dom Abel Alonso Núñez, no município de Bom Jesus, 608 km ao Sul de Teresina, capital do Piauí. A captura ocorreu nesta sexta-feira (23). Seis dos foragidos foram recapturados e 11 continuam soltos.

Os detidos nesta sexta-feira (23) foram Raendew da Silva Rodrigues Soares e Matheus Alves Barreto. De acordo com a Secretaria de Justiça do Piauí, a dupla roubou duas bicicletas na noite desta quinta-feira (22).

continua após o anúncio

O presídio é uma unidade penal de média segurança e mantém detentos do regime fechado. Atualmente, o número de presos é maior que o dobro da sua capacidade, sendo 188 presos para 76 vagas.

O presidente do Sinpoljuspi, Vilobaldo Carvalho, afirmou que os presos provavelmente saíram pela parte superior do prédio. "Pela informação que chegou, imagino que tenha ocorrido pela parte superior dos pavilhões, quebraram cadeado", disse.



continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: