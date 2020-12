“Mamata familiar se expande”, diz deputado sobre denúncia envolvendo filho 04 de Bolsonaro

“E a gente amanhece sabendo que empresa que trabalha para o governo Bolsonaro faz trabalho grátis para filho do... Jair Bolsonaro. Renan, o tal 04, agora é empresário, mas não precisou pagar pela festa de inauguração da Bolsonaro Jr Eventos e Mídia. A mamata familiar se expande”, disse o vice-líder do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry edit

247 - A revelação de que o filho 04 de Jair Bolsonaro (sem partido) vem sendo beneficiado pela empresa Astronautas, paga com dinheiro público, acendeu mais uma vez o alerta sobre a extensão da corrupção praticada pela família presidencial.

Nesta quinta-feira (10), o vice-líder do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry (MA) afirmou que “a mamata familiar se expande”.

“E a gente amanhece sabendo que empresa que trabalha para o governo Bolsonaro faz trabalho grátis para filho do... Jair Bolsonaro. Renan, o tal 04, agora é empresário, mas não precisou pagar pela festa de inauguração da Bolsonaro Jr Eventos e Mídia. A mamata familiar se expande”, disse o deputado, antes de acrescentar: “Bolsonaro Jr Eventos e Midia! Isso aí, na cara dura, na maior sem-vergonhice, o 04 ‘opera' com cumplicidade do papai...”

De acordo com a denúncia, feita no fim da quarta-feira (9) pelo jornal Folha de S.Paulo, a cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração da empresa aberta em outubro deste ano por Jair Renan Bolsonaro, 22, foi realizada gratuitamente pela produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa que presta serviços ao governo.

Somente neste ano, a produtora Astronautas Filmes, responsável pelo ‘mimo', recebeu R$ 1,4 milhão do governo Bolsonaro. A festa de inauguração foi realizada em outubro, no camarote 311 do estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde fica a sede da empresa Bolsonaro Jr Eventos e Mídia. Um vídeo com os melhores momentos da festa é exibido no Instagram do projeto de Renan.

