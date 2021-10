Manifestantes criam bloco 'Mais Freire, menos Bolsonaro' em ato em Alagoas

Apoie o 247

247 - Manifestantes de Maceió (AL) criticaram Jair Bolsonaro e pediram mais Paulo Freire na manhã deste sábado (2). O bloco "Mais Freire, Menos Bolsonaro" foi criado em alusão ao educador Paulo Freire, com direito a bandeira e boneco. O filósofo é constantemente atacado pela extrema-direita.

Participantes dos atos começaram a concentração por volta das 10h, na praça do Centenário, no bairro do Farol e seguem em direção às ruas da região central da capital alagoana.

Os atos estão previstos para acontecer em mais de 300 cidades brasileiras e em pelo menos 18 países. Além de pedir o impeachment de Bolsonaro, manifestantes também denunciam problemas como inflação e o negacionismo do governo em relação à pandemia.

