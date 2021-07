Manifestantes protestam contra Bolsonaro na orla de Maceió, reduto Bolsonarista (acompanhe ao vivo)

Manifestantes do ato “Fora Bolsonaro” desfilaram na manhã deste sábado, 24, em Maceió, na extensão da orla Pajuçara-Ponta Verde, reduto de maioria conservadora da capital alagoana. Acompanhe ao vivo a cobertura das manifestações na TV 247 edit

247 - Manifestantes do ato “Fora Bolsonaro” desfilaram na manhã deste sábado, 24, em Maceió, na extensão da orla Pajuçara-Ponta Verde, reduto de maioria conservadora da capital alagoana. Carros de som e grupos de batcuadas deram o tom do protesto contra o governo Jair Bolsonaro. A informação é do portal É Assim.

No protesto, entre uma parada e outra, vários manifestantes fizeram discursos contra o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP).

Lira recebeu mais de 100 pedidos de impeachment de Bolsonaro, mas engavetou todos por que o Centrão, bloco político que lidera, praticamente, assumiu o controle do governo.



