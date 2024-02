Máquinas chinesas destinadas à agricultura familiar serão lançadas nesta sexta no RN

Apoie o 247

247 - Em um marco para a agricultura brasileira, o Ato de Lançamento da Unidade Demonstrativa Brasil-China de Cooperação em Desenvolvimento Agrícola está programado para acontecer nesta sexta-feira (2), a partir das 16h30, no Calçadão da Lagoa, em Apodi, no Rio Grande do Norte.

A parceria estratégica, que conta com o respaldo da Universidade Agrícola da China (CAU), da Associação Internacional para a Cooperação Popular (AICP), do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Associação de Fabricantes de Máquinas Agrícolas, do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) e do Governo Federal por meio do programa Mais Alimentos, formaliza a chegada de 31 máquinas destinadas à agricultura familiar.

Os equipamentos serão distribuídos não apenas no Rio Grande do Norte, mas também em estados como Paraíba, Maranhão e Ceará. Nessas regiões, serão conduzidos testes de eficiência em diferentes tipos de solos e sistemas produtivos, marcando uma iniciativa inédita de cooperação entre Brasil e China.

A parceria entre os dois países teve início em 2023, quando uma delegação chinesa visitou o Brasil. O objetivo principal é fortalecer a mecanização agrícola na agricultura familiar e áreas de reforma agrária, visando contribuir significativamente para a produção de alimentos saudáveis em território nacional.

O acordo estabelece um período de testes para avaliar a adaptação dos equipamentos ao cenário brasileiro. A expectativa é que, no futuro, as máquinas sejam produzidas localmente, impulsionando a indústria nacional.

Atualmente, apenas 13% da agricultura camponesa no Brasil é mecanizada, em comparação com os expressivos 87% na China. O Nordeste, região que abriga cerca de 50% das famílias camponesas brasileiras, apresenta um acesso limitado a maquinários agrícolas, estimado em apenas 3%.

AUTORIDADES PRESENTES - O Ato de Lançamento contará com a presença de autoridades nacionais e internacionais. Membros da Universidade Agrícola da China, da Associação Chinesa de Indústrias de Mecanização Agrícola e representantes de empresas de máquinas agrícolas chinesas estarão presentes, assim como integrantes de instituições governamentais e empresas públicas.

Entre os ilustres convidados, destacam-se a governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e os ministros Paulo Teixeira (Ministério do Desenvolvimento Agrário), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência da República) e a ministra Luciana Santos (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação). Confirmações também foram recebidas de César Aldrigui (Incra), Márcio Rosa (MDIC), Loroana Santana (ANATER), Edegar Pretto (Conab), Irajá Lacerda (Mapa) e o vice-presidente do Banco do Brasil, Luiz Gustavo.

