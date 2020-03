Maranhão cria Centro de Testagem para combater efeitos do coronavírus

O governo Flávio Dino (PCdoB) afirmou que é o primeiro centro do País feito exclusivamente para este fim. Também disse que foi baseado em uma experiência similar na Coreia do Sul. Vídeo edit

247 - Governado por Flávio Dino (PCdoB), o Maranhão criou um Centro de Testagem na Policlínica Diamante, em São Luís, para ajudar a combater os efeitos do coronavírus. De acordo com o governo estadual, é o primeiro do país feito exclusivamente para este fim. O estado ainda não tem confirmação de alguém infectado pela doença, mas há 17 casos suspeitos.

No procedimento, o enfermeiro colhe a amostra de secreção nas narinas e de saliva na boca dos pacientes. Segundo reportagem da Tv Glob, “é como se fosse um consultório médico: o paciente entra por um setor isolado, faz os exames e vai embora pra casa, sem ter contato com nenhum outro paciente da rede pública de saúde. Tudo isso em dez minutos”.

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, afirmou que a experiência similar teve sucesso na Coréia do Sul.

O Centro de Testagem, implantado pelo Governo do Estado, funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.