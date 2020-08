Maranhão de Flávio Dino aparece com melhor desempenho no combate à Covid-19

Revista Fórum - O estado do Maranhão foi apontado como o estado com melhor desempenho no combate ao novo coronavírus no Ranking Covid-19 dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) na última terça-feira (28) e revelado no sábado (1).

O critérios levados em conta pelo CLP são: proporção de casos confirmados, evolução logarítmica de casos e porcentual de mortalidade da Covid-19 e de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG); as notas de transparência do combate à Covid-19 elaboradas pela Open Knowledge Brasil, bem como dados de isolamento social do Google. Quanto maior a nota final, pior é o desempenho dos estados no enfrentamento à pandemia.

Enquanto o estado governado por Flávio Dino (PCdoB) registrou apenas 25,31 pontos e ficou em “último lugar”, o Distrito Federal, de Ibaneis Rocha (MDB), marcou 43,75 e apresentou pior desempenho, liderando o ranking da pesquisa.

