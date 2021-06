Maranhão terá primeira cidade do país 100% vacinada contra Covid-19

Anúncio foi feito pelo governador Flávio Dino. Alcântara é uma das cidades do país com maiores populações quilombolas, que são prioridade dentro do Plano Nacional de Imunização edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), anunciou nesta terça-feira (15) que a cidade de Alcântara será a primeira cidade do Brasil a ter 100% de sua população imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Pelo Twitter, Dino disse que a marca histórica será alcançada nesta quarta-feira (16). "Amanhã: a bela e histórica Alcântara será a 1ª CIDADE 100% VACINADA. Garantimos o acesso de toda a população-alvo à 1ª dose da vacina. Seguimos lutando para avançar em todas as regiões, com os Arraiais da Vacinação e o trabalho conjunto com os municípios", afirmou.

Alcântara é uma das cidades do país com maiores populações quilombolas, que são prioridade dentro do Plano Nacional de Imunização.

