Marcelo Uchôa entra para a Comissão Nacional de Anistia

247 - O advogado e professor Marcelo Uchôa passará a integrar a Comissão Nacional de Anistia, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A informação foi divulgada por Eliomar de Lima, do jornal O Povo, e confirmada por Uchôa.

“Mais um cearense passará a integrar a Comissão Nacional de Anistia, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. É o advogado e professor universitário Marcelo Uchôa, que foi indicado pelos anistiados políticos. Além dele, há Mário Albuquerque”, diz o jornal.

No Twitter, o advogado declarou que “meus objetivos são simples: fazer justiça e fazer história. Agradeço aos anistiados políticos pela escolha do meu nome. Honra única! Somarei à Comissão com todas as minhas energias”.

