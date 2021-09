Maria Marighella: no dia 7 é a bandeira da democracia que precisa ser aberta nas ruas, nas casas e nas redes

Vereadora de Salvador defendeu, em entrevista à TV 247, a presença dos defensores da democracia nas ruas contra os apoiadores dos atos golpistas promovidos por Bolsonaro: “precisamos erguer a bandeira da democracia na rua, nas redes e em todas as fachadas”. Assista edit

247 - A vereadora de Salvador, Bahia, Maria Marighella (PT), em entrevista à TV 247, convocou os defensores da democracia brasileira a saírem às ruas no 7 de setembro, data em que estão marcados também os atos golpistas promovidos por Jair Bolsonaro.

Para Maria, é importante disputar até o 7 de setembro quem ainda está em cima do muro, quem ainda está nas sombras e não se manifestou favoravelmente à democracia.

A parlamentar defendeu a presença dos democratas nas ruas, mas, além disso, nas redes e nas janelas das casas. “A gente precisa montar estratégia, mobilizar gente na rua, mas nós sabemos que também precisamos nos organizar em rede. Acho que eles também estão muito organizados. Óbvio, eles usam fake news, disparos em massa, robôs, têm um maquinário, uma tática através de um maquinário que nós não temos, mas nós temos outras inteligências, agendas, bandeiras que podem se articular”.

“Acho que é rua, mas também é rede e reflexão. Então a gente precisa chamar todo mundo. Mesmo quem não vai na rua, que se manifeste na sua casa, nas redes, no WhatsApp. Faça esse aceno mesmo. É importante nas nossas janelas estarem nosso grito, estarem amarradas as bandeiras da democracia. Nós precisamos erguer a bandeira da democracia na rua, nas redes e em todas as fachadas”.

