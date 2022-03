Marília Arraes aparece na liderança em mais uma pesquisa para o Senado

No levantamento Simplex/CBN, Marília aparece com 14,21%, o dobro do desempenho do segundo colocado edit

247 - Em pesquisa divulgada nesta segunda-feira (28) pelo Instituto Simplex, divulgada pela Rádio CBN, a deputada federal Marília Arraes (PT) aparece na liderança para a disputa pelo Senado, com 14,21% das intenções de voto. Em menos de uma semana, esta é a segunda pesquisa em que a deputada federal surge liderando o cenário na disputa pela vaga à Casa Alta.

No último dia 23, em levantamento do Instituto Opinião, Marília despontou com 26,1% das intenções de voto para o Senado. O mesmo instituto, na ocasião, também divulgou Marília liderando um dos cenários na disputa ao Governo com Estado, com 20,9% das intenções de voto, seguida pela tucana Raquel Lyra, prefeita de Caruaru, com 14,1%.

Na pesquisa Simplex/CBN, divulgada hoje, Marília soma 14,21% das intenções de voto, com quase o dobro do segundo lugar, ocupado pelo ex-senador Armando Monteiro (PSDB), que pontuou com 7,53%. Na sequência, surgem o atual prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira (PL), com 6,25%, o ministro do Turismo, Gilson Machado, com 2,85%, Daniel Coelho (Cidadania) com 2,76%, Wolney Queiroz (PDT) com 2,26%, André de Paula (PSD) com 1,87%.

Num segundo cenário, no qual o nome de Marília é trocado pelo do também depurado federal Carlos Veras (PT), o quadro muda por completo, ficando o petista em último lugar, 0,54% das intenções de voto.

LULA EM PERNAMBUCO - A pesquisa Simplex/CBN também ouviu a opinião dos pernambucanos sobre a disputa presidencial. O ex-presidente Lula abriu mais de 35 pontos de diferença para o presidente Jair Bolsonaro (PL). O petista aparece na liderança com 55,30% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro ficou com 20,22%. Na sequência aparecem Ciro Gomes (PDT), com 2,55% e Sérgio Moro (Podemos) com 1,84% das intenções de voto.

Ainda com relação à disputa ao Palácio do Planalto completam a lista, o deputado federal por Minas Gerais, André Janones (Avante), com 0,71%.; o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), 0,29%.; a senadora Simone Tebet (MDB), com 0,16%, o cientista político Felipe D’Ávila (Novo), com 0,11% e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) com 0,11%.

SOBRE A PESQUISA - O Instituto Simplex/CBN foi a campo entre os dias 22 e 25 de fevereiro e ouviu mais de 2.401 pessoas. A pesquisa foi registrada sob o protocolo PE- 07561/2022. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

