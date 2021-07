Marília Arraes critica PSB e afirma: 'meu nome está posto para o governo de PE '

A deputada federal, no entanto, disse ao que irá respeitar as articulações costuradas pelo ex-presidente Lula para 2022 edit

Revista Fórum - A deputada federal Marília Arraes (PT-PE) fez críticas ao PSB nesta quinta-feira (1º) ao comentar sobre a migração do governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), e do deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) para a legenda. Ao Jornal da Fórum, a parlamentar afirmou que respeita as articulações nacionais feitas pelo ex-presidente Lula (PT) – de aproximação com a sigla -, mas destacou o desgaste do partido em Pernambuco.

“Eu já fui do PSB e saí justamente porque o PSB deixou de ser um partido de esquerda. O S se transformou em somente uma letra há alguns anos, em um processo. O PSB de Pernambuco está do lado que é conveniente para manter o poder aqui em Pernambuco. O poder em Pernambuco mantém também o poder nacionalmente. Eles não tem dificuldade de conviver com ninguém para manter o projeto de poder deles. Se é bom para o projeto de poder ter Flávio Dino e Marcelo Freixo, eles vão fazer de tudo para tê-los. E quando não for mais eles descartam”, declarou a deputada em entrevista à jornalista Cynara Menezes.

Na sequência, Arraes comentou sobre a possibilidade de ser candidata ao governo do estado. “Se for possível construir uma candidatura, meu nome está posto sim. Tentamos fazer em 2018, mas não conseguimos. Não é novidade para ninguém essa vontade. Mas é importante uma construção que não nos deixe no isolamento, que seja uma construção que vá somar ao palanque do ex-presidente Lula”, declarou.

