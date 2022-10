Marília Arraes critica Raquel Lyra por estar ‘em cima do muro’: “eleição mais importante da nossa história”

Apoie o 247

247 - A candidata ao governo de Pernambuco pelo Solidariedade, Marília Arraes, apoiada pelo ex-presidente Lula (PT) e o PT, criticou sua concorrente no segundo turno, Raquel Lyra (PSDB), por estar “em cima do muro”, sem declarar voto no candidato petista ou Jair Bolsonaro (PL), durante “a eleição mais importante da nossa história”.

"Raquel, essa é a eleição mais importante da nossa história. É preciso ter lado e não ficar em cima do muro", disparou Marília Arraes no terceiro bloco do debate da TV Guararapes promovido nesta segunda-feira, 24.

"O que está em jogo é a fome ou a comida no prato. A violência contra a barbárie. Você não se posicionar demonstra a sua forma de fazer política. Quem é conhecida por não ter diálogo com classe política ou com o empresariado é você, Raquel. Será preciso dialogar para reconstruir Pernambuco e o Brasil e eu farei isso com o presidente Lula", continuou.

