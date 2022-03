Marília Arraes deve mesmo sair do PT para tentar construir candidatura ao governo pernambucano

Apoie o 247

247 – "A deputada federal Marília Arraes está com a saída do PT encaminhada e nem mesmo uma reunião com Lula nesta segunda-feira deve mudar a sua decisão. À Folha de Pernambuco, uma fonte política próxima à deputada garantiu que a chance é de '99,9%' de Marília por um fim à sua passagem pelo Partido dos Trabalhadores nesta semana, independentemente do que for proposto pelo líder petista", informa a jornalista Carol Brito , da Folha de Pernambuco.

"Essa mesma fonte aponta que, diferente do que vinha sendo especulado nos últimos dias, o maior desejo de Marília é viabilizar uma candidatura ao Governo do Estado, e não ao Senado. Dessa forma, a ida a uma nova legenda - o Solidariedade é o partido mais cotado para receber Marília - não teria como interesse principal compor com algum dos pré-candidatos ao Governo do Estado, mas sim, encabeçar uma nova chapa majoritária", prossegue.

Pesquisas apontam a deputada federal como um dos nomes mais fortes não apenas para o Senado, como também para o próprio governo. Na disputa interna do PT, suas pretensões não foram levadas em consideração, em razão da aliança com Danilo Cabral, candidato escolhido pelo PSB para disputar o cargo.

