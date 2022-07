Marília Arraes está grávida do terceiro filho

Marília publicou um vídeo nas redes sociais mostrando sapatinhos de bebê com uma estrela vermelha, usando como trilha sonora a música “Anunciação”, de Alceu Valença. edit

247 - A pré-candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade) anunciou na manhã desta quinta-feira (14) que está grávida do terceiro filho. As informações são do portal JC.

Marília publicou um vídeo nas redes sociais mostrando sapatinhos de bebê com uma estrela vermelha, usando como trilha sonora a música “Anunciação”, de Alceu Valença.

Na legenda da publicação, ela escreveu “É verdade este bilhete”.

Marília Arraes tem 38 anos e já é mãe de Maria Isabel, de 7 anos, e Maria Bárbara, que nasceu em janeiro deste ano, fruto do seu casamento com o biomédico André Cacau.

A assessoria de imprensa de Marília Arraes confirmou a informação: "A pré-candidata ao Governo de Pernambuco, Marília Arraes, confirma que está grávida pela terceira vez", diz a nota.

Pelas redes sociais, Marília está agradecendo os comentários dos seguidores e apoiadores.

Marília Arraes é advogada, foi três vezes vereadora do Recife, é deputada federal por Pernambuco e pré-candidata ao Governo do estado.

É verdade este bilhete. 🤰❤️ pic.twitter.com/lVGvh8sGEq — Marília Arraes 🦑💃 (@MariliaArraes) July 14, 2022





