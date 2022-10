Marília Arraes fala em diálogo com forças progressistas no 2º turno

Apoie o 247

ICL

Maria Lígia Barros, Brasil de Fato - Candidata ao Governo de Pernambuco que mais recebeu votos no primeiro turno, Marília Arraes (Solidariedade) declarou que irá dialogar com os que pensam parecido e deixou claro que seus adversários são o PSB - "que já derrotou" - e o bolsonarismo.

A ex-deputada federal descartou uma aliança com Anderson Ferreira (PL), candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL), como aconteceu em 2020, quando pleiteou pela Prefeitura do Recife e teve apoio do ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes no segundo turno. Marília segue para o segundo turno com a adversária Raquel Lyra (PSDB).

"Queria esclarecer uma questão. A campanha do segundo turno durou 12 dias e nesse contexto Anderson me apoiou. Naquela época ele não estava aliado com Bolsonaro", contextualizou. "Ele pretendia montar uma chapa com Raquel Lyra, tinham toda pretensão mas não se entenderam, saíram e se separaram. O projeto era juntos, e não comigo. Anderson escolheu o lado dele, e onde Bolsonaro estiver, eu não estou", afirmou.

As declarações foram dadas na coletiva de imprensa realizada na noite deste domingo (2), quando quase todas as urnas já haviam sido apuradas. Na ocasião, ela também disse que pretende ir aos próximos debates e comemorou o resultado dos primeiro turno:

"Fui a única candidata que não tinha apoio de máquina, de prefeituras grandes ou algo parecido. O que tivemos foi o apoio do povo. É por isso que estamos aqui defendendo esse projeto, fazendo a defesa intransigente da democracia no Brasil, para que o povo volte a ser prioridade na República e em Pernambuco também", comemorou.

Marília é candidata pela coligação "Pernambuco na Veia" com Sebastião Oliveira (Avante) como vice. Nacionalmente, o Solidariedade apoia a candidatura para presidente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.