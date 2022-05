Marília Arraes lidera corrida para o governo de Pernambuco, aponta pesquisa

Apoie o 247

247 - Levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 16, mostra Marília Arraes na liderança pelo governo de Pernambuco, chegando a 28,8% das intenções de voto.

Ela é seguida por Raquel Lyra, que tem 16%; Miguel Coelho, com 13,6%; Anderson Ferreira, com 12,1%; Danilo Cabral, com 7,1%; João Arnaldo, com 1,3%; e Jones Manoel, com 0,7%. 7% não souberam ou não responderam e 13,5% votarão branco ou nulo.

No único cenário de segundo turno com Marília Arraes considerado, a deputada vence Danilo Cabral (51,4% x 18,7%).

Já no cenário sem Raquel Lyra, Marília Arraes amplia sua vantagem, chegando a 34,9% dos votos. Ela é seguida por Miguel Coelho, com 15,4%; Anderson Ferreira, com 12,8%; Danilo Cabral, com 8,3%; João Arnaldo, com 2,2%; e Jones Manoel, com 1,5%. 7,9% não souberam ou não responderam e 17% votarão branco ou nulo.

A pesquisa está registrada no TSE sob o número PE-04682/2022. Foi utilizada uma amostra de 1.510 eleitores, entrevistados pessoalmente, entre 10 e 14 de maio. O nível de confiança é de 95% e a margem estimada de erro, 2,6%.

