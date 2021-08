Marília Arraes lidera disputa ao Senado por Pernambuco com 44%, mostra pesquisa

247 - Levantamento feito pela empresa Plural, divulgado nesta quarta-feira (18), mostra que a deputada Marília Arraes (PT-PE) lidera as intenções de voto para a vaga ao Senado nas eleições de 2022.

Segundo o blog do jornalista Jamildo Melo, na modalidade estimulada, Marília Arraes aparece com 44% das intenções de voto, seguido pelo prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, com 10%. Pela situação, o melhor colocado é o deputado federal Sílvio Costa Filho, com 7%, seguido de André de Paula, com 5%. 13% disse que não votaria em nenhum dos nomes, 7% iria de branco ou nulo e 14% não sabe ou não respondeu.

No quesito rejeição, para a mesma disputa, a deputada federal Marília Arraes tem o menor percentual (7%), em comparação a André de Paula e Anderson Ferreira (ambos com 9%) e Sílvio Costa Filho (com 14%).

