Marília Arraes lidera disputa pelo governo de Pernambuco, diz pesquisa

Apoie o 247

ICL

247 - O Instituto Paraná Pesquisas informou, nesta segunda-feira (11), que a deputada federal Marília Arraes (SD) lidera a disputa pelo governo de Pernambuco, com 30,7% dos votos. Na segunda posição ficou a ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB), com 15,6%.

De acordo com os números, o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes Anderson Ferreira (PL) teve 13% do eleitorado, seguido pelo ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), com 12,5%.

O deputado federal Danilo Cabral (PSB) ficou na quinta posição, com 7,5% dos votos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O historiador Jones Manoel (PCB) e João Arnaldo (PSOL) alcançaram 0,6% cada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o levantamento, 7,2% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Brancos e nulos somaram 12,3%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE