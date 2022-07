Marília Arraes lidera índice de popularidade digital entre pré-candidatos ao governo de PE

Esse é o terceiro mês em que Marília aparece na liderança do Índice de Popularidade Digital (IPD) edit

247 - A deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) lidera com folga entre os pré-candidatos ao governo de Pernambuco o Índice de Popularidade Digital (IPD) da Folha de S. Paulo.

Nesta quinta, 21, Marília registrava o índice de 82,9, quase o dobro de sua adversária mais próxima, a ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB).

Esse é o terceiro mês em que Marília aparece na liderança do ranking.

O IPD vai de 0 a 100 e ajuda a estabelecer a situação da corrida eleitoral. Ele é calculado desde 2018 por meio de um algoritmo de inteligência artificial que coleta e processa 152 variáveis de seis sites: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipedia e Google.

São monitoradas seis dimensões: presença digital (perfis ativos), fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamentos), valência (proporção de reações positivas e negativas) e interesse (volume de buscas).

Danilo Cabral

Um dos adversários de Marília na disputa pelo governo estadual é o deputado federal Danilo Cabral (PSB), que tem o apoio declarado do ex-presidente Lula (PT).

No entanto, a militância de Marília tem sido ativa em expressar seu apoio à pré-candidata e ao petista, tanto nas redes sociais como em comícios.

No ato liderado por Lula na quinta-feira, 21, em Olinda (PE), em que ele reiterou seu apoio a Cabral, militantes do próprio PT gritaram o nome de Marília.

Ao longo do ato, os militantes também entoaram vaias cada vez que o nome de Cabral era mencionado. Ainda chamaram o pessebista de "golpista", em referência ao voto do parlamentar a favor do golpe contra Dilma Rousseff (PT) em 2016.

