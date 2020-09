Marília Arraes promete auditoria para desenvolver o transporte fluvial no Recife

"Primeiro é preciso fazer uma auditoria pra saber a quantas anda aquele projeto lançado e propagandeado, de que nem ouvimos falar hoje", afirmou a candidata à Prefeitura do Recife Marília Arraes (PT). Um projeto orçado em R$ 289 milhões prevê o transporte nos rios da cidade para aliviar o trânsito. Prometida para 2014, a proposta ainda não saiu do papel edit

247 - A candidata do PT à Prefeitura do Recife, Marília Arraes, afirmou que é necessário fazer uma auditoria para desenvolver o transporte fluvial na capital pernambucana. Orçado inicialmente em R$ 289 milhões, o projeto Rios da Gente foi anunciado em 2012 pelo governo estadual, comandado por Eduardo Campos (PSB) na época. A promessa foi a de que as obras ficariam prontas em 2014. A proposta já teria consumido mais de R$ 70 milhões. O objetivo seria atender mais de 300 mil usuários por mês.

"Primeiro é preciso fazer uma auditoria pra saber a quantas anda aquele projeto lançado e propagandeado, de que nem ouvimos falar hoje. Quanto foi gasto, se tem recurso para receber. A partir daí, orçar e avaliar a viabilidade de execução", escreveu a candidata no Twitter ao responder a um internauta.

Em 2019, o Ministério da Ciência e Tecnologia apresentou um projeto para que, a partir do segundo semestre de 2021, um barco movido a energia solar passe a ligar o Rio Capibaribe entre o Parque do Caiara, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, ao Poço da Panela, na Zona Norte da cidade. A proposta, conta com investimentos do Fundo Global para o Meio Ambiente, e deve receber R$ 28 milhões em quatro anos.

O questionamento do usuário sobre as propostas para o transporte fluvial em Recife veio após Marília criticar os meios de locomoção na cidade. De acordo com a deputada federal, o prefeito Geraldo Júlio (PSB) "faz propaganda da quantidade de quilômetros de ciclofaixas, mas são trechos sem lógica". "Quero ampliar a faixa azul e as ciclorrotas, com caminhos que façam sentido pra quem realmente precisa se locomover".