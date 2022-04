Marília Arraes propõe "Bilhete Único" e também anuncia propostas para a Segurança Pública em PE

A pré-candidata prometeu bilhete único para o Grande Recife. Também afirmou que destinará ao menos 30% da verba do Sistema Único de Segurança Pública para as guardas municipais edit

247 - A pré-candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (SD) apresentou nesta quarta-feira (27) algumas de suas propostas voltadas para o estado. Na área do transporte, a deputada federal disse que pretende implantar o bilhete único para o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR). Atualmente o STPP/RMR atende a uma demanda de 1,8 milhão de passageiros por dia, com um total de 25 mil viagens.

"Vamos implantar o bilhete único para todo o sistema. Vamos entrar em um entendimento com a União, que terá o presidente Lula no comando, para incluir aí também o Metrô do Recife. Implantar o bilhete único será uma prioridade absoluta de nossa gestão. A tecnologia e viabilidade técnica existem, mas falta iniciativa e coragem política. Essa coragem nós temos", afirmou a parlamentar em entrevista à Band News.

"Aqui, a tarifa A, que é a mais utilizada por cerca de 80% do total de usuários da RMR, está custando R$ 4,10. Em 2014, esse valor era de R$ 2,15. Ou seja, em pouco mais de sete anos o trabalhador está pagando o dobro pela passagem. Temos um dos maiores índices de desemprego do país. Como é que as pessoas podem arcar com um valor tão alto para ir e vir? Não tem cabimento", disse.

A deputada prometeu "uma melhoria global de todo o STPP/RMR". "Os usuários vivem uma verdadeira tortura nos terminais integrados, com atrasos, frota insuficiente e passagens caras. Nosso objetivo é fazer com que quem precisa dos ônibus possa circular com mais agilidade, conforto, segurança e economia por toda a Região Metropolitana. Afinal, garantir um transporte ágil, de qualidade e com preço acessível é também uma forma de dinamizar a economia", complementa Marília.

Segurança Pública

Para reforçar os sistemas municipais de segurança, a pré-candidata afirmou que seu governo destinará pelo menos 30% dos recursos do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) para as guardas municipais. A deputada pretende ampliar a integração entre os sistemas de monitoramento do Estado e dos municípios.

A pré-candidata também quer mudar a política salarial dentro da Polícia Militar de Pernambuco. "O que o atual governo fez é um absurdo. As faixas salariais promovem uma desigualdade dentro da corporação. Vamos corrigir essa grave distorção e garantir a valorização, capacitação permanente e condições de trabalho digna para os policiais militares, essenciais a toda a nossa sociedade", afirmou.

Marília defendeu a escolha de nomes que vêm das instituições estaduais ligadas ao sistema de segurança pública para assumir o comando da SDS. "Na nossa gestão, a SDS vai ser comandada por gente da Casa. Digo isso com todo o respeito que tenho aos delegados da Polícia Federal que há anos se revezam no comando da secretaria. Mas na nossa visão, ninguém melhor que alguém que há anos faz parte do dia a dia da dinâmica estadual de segurança para comandar a pasta", sentenciou.

A pré-candidata destacou ainda a necessidade de um enfrentamento estratégico contra o crime organizado e o tráfico de drogas. "Todos sabemos que grande parte dos homicídios estão relacionados ao tráfico de drogas e isso não é só em Pernambuco. Portanto, combater o tráfico, com inteligência e rapidez é essencial para que consigamos diminuir a violência. E além disso, temos que investir na prevenção em conjunto com os municípios", completou.

