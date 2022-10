Marília Arraes recebe apoio da Articulação de Esquerda (AE), braço interno do PT

Apoie o 247

247 - Ao longo de terça-feira (4), a candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade) recebeu diversos apoios políticos de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e integrantes do PT. Um desses apoios foi da Articulação de Esquerda (AE), importante tendência interna do partido.

A AE foi a primeira de uma série de tendências do PT a declarar apoio à Marília. "Não existe outro caminho se não apoiar Marília. Vamos defender na reunião geral do PT o apoio ao nome dela", afirma Patrick Campos, integrante do Diretório Nacional do PT e da direção nacional da Articulação de Esquerda.

"Eu acredito que o PT como um todo deve apoiar e fortalecer a candidatura de Marília neste segundo turno. Nos esforçaremos para que isso aconteça, dialogando internamente e com a base do petismo, como os comitês populares de luta, os movimentos sociais e populares", continua Patrick.

O fato de ser uma aliada histórica do ex-presidente Lula e de ter trabalhado pedindo votos para o petista foi um dos fatores que fizeram a Articulação de Esquerda tomar essa decisão.

"Desde o primeiro turno, a campanha de Marília Arraes fortaleceu e contribuiu para a campanha presidencial de Lula. Para defender a democracia, os serviços públicos e os direitos, precisamos derrotar Bolsonaro e suas políticas e só vamos conseguir isso com Lula presidente e Marília governadora", finaliza Patrick.

