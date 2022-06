Marília Arraes se compromete com paridade de gênero e raça em eventual governo

Apoie o 247

247 - A pré-candidata ao Governo de Pernambuco, Marília Arraes (Solidariedade), participou nesta segunda-feira (6), de uma sabatina promovida pelo UOL/Folha de São Paulo com os postulantes ao Governo do Estado. Marília, que foi a primeira participante desta série de entrevistas com os pré-candidatos, falou sobre suas propostas para os pernambucanos, reforçou sua afinidade política com o presidente Lula e criticou o que chamou de "incoerências e irresponsabilidades" das gestões locais do PSB nos últimos anos.

Líder em todas as pesquisas de intenção de voto, Marília afirmou que haverá paridade de gênero e raça no primeiro e segundo escalões de seu governo. "Entre 30% e 50% das vagas serão reservadas para a paridade de gênero e raça. Um governo inclusivo é aquele que tem indígenas, negros, mulheres e que ouve as pessoas que representem a pluralidade de nossa sociedade."

A advogada também deixou claro que seu objetivo é debater e propor ações para recolocar Pernambuco nos trilhos e trabalhar pela vitória de Lula. "Eu apoio Lula para presidente desde sempre, desde o meu primeiro voto. O que queremos é discutir Pernambuco, coisa que o PSB não quer, pois abandonou nosso estado nos últimos anos."

Segundo a pré-candidata, suas prioridades à frente do Governo de Pernambuco serão desenvolver uma educação mais moderna e inclusiva, gerar emprego e renda e melhorar a saúde. O combate à miséria também foi citado em sua explanação. "Temos projeto de uma educação modernizada, voltada para o trabalho, com o objetivo de inserir digitalmente os jovens. Vamos interiorizar a inclusão digital para movimentar o emprego e a renda. Pernambuco tem hoje cerca de 17% de sua população economicamente ativa desempregada. A geração de emprego e renda deve ser um foco", ressaltou.

