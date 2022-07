Marília Arraes se encontra com Lula e Alckmin em Brasília

Pré-candidata ao governo de Pernambuco publicou registro do momento nas redes sociais: "O encontro de milhões" edit

247 - A pré-candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade) se encontrou com o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) em Brasília nesta quarta-feira (13).

Marília publicou um registro do encontro em suas redes sociais, em que cumprimenta o petista de forma entusiasmada. Na legenda, a deputada escreveu: "O encontro de milhões".

Mesmo tendo se desfiliado do PT em março para se juntar ao Solidariedade, Marília nunca deixou de manifestar sua admiração por Lula: “Lula não é propriedade de nenhum partido. Sempre estive ao lado do presidente Lula e sempre vou estar", afirmou, no momento da oficialização de sua pré-candidatura ao governo de Pernambuco.

De acordo com pesquisa Ipespe, o petista é o principal cabo eleitoral da deputada na corrida ao governo do Estado.

