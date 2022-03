Marília Arraes vai disputar o governo de Pernambuco pelo Solidariedade, diz José de Abreu

Ator e comentarista da TV 247 conversou com a deputada federal antes do programa edit

247 - Ator e comentarista da TV 247, José de Abreu afirmou que a deputada federal Marília Arraes vai sair do PT e disputar o governo de Pernambuco pelo Solidariedade, partido ligado à Força Sindical e que deve ser da base de apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT) à presidência.

No Boa Noite 247, nesta terça-feira, 22, Abreu informou que conversou com a deputada antes do programa. “Não se trata de disputa por cargo. Obviamente ela teria eleição garantida para deputada federal”, afirmou.

“É uma coisa de uma certa desconsideração da Marília. Ela não está muito feliz com essa situação, mas acha que não havia outra posição a tomar. Porque política não se faz com fígado, mas ela estava sentindo que havia algo contra ela”, disse.

“Pensou muito e acha que tem uma responsabilidade política muito grande com o povo de Pernambuco. As pesquisas estão colocando ela, senão vencedora, com um percentual de votos extremamente significativo em Pernambuco e que não poderia jogar isso pela janela. Ela já cedeu algumas vezes em relação à candidatura”, declarou.

