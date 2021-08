MEC aprova graduação em Direito 100% online de faculdade do Recife

Segundo a faculdade, o objetivo é a aprovação de seus alunos no exame de ordem da OAB, considerado um grande problema nacional, com taxas de reprovação de mais de 80% edit

Do Conjur - O Ministério da Educação (MEC) autorizou a criação do curso de graduação em Direito de maneira 100% remota na Faculdade CERS, cuja sede fica no Recife. A aprovação se deu após análise feita durante os dias 19 e 20 de julho.

Criada em 2016, a Faculdade CERS conta com mais de 13 mil alunos com matrículas ativas nos seus 21 cursos de pós-graduação em Direito. O grupo vem se preparando também para iniciar o mestrado em Direito 100% EAD.

"A ideia é que o aluno, desde o primeiro período de graduação, já defina os seus objetivos, se quer exercer a advocacia, se pretende se submeter a um concurso público ou mesmo se deseja se tornar um professor, exercendo a docência", afirma Renato Saraiva, presidente do Grupo CERS.

Segundo a faculdade, o objetivo é a aprovação de seus alunos no exame de ordem da OAB, considerado um grande problema nacional, com taxas de reprovação de mais de 80%. Haverá também direcionamento do aluno conforme seu objetivo: advocacia, concurso público ou docência.

