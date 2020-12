Média móvel de mortes diárias por coronavírus em Alagoas cresce 129% em 14 dias

O estado de Alagoas passou de uma média diária de 2,86 mortes para 6,57, de acordo com dados da Fiocruz edit

247 - Alagoas registrou aumento de 129% na média móvel de mortes por coronavírus em 14 dias. O estado passou de uma média diária de 2,86 mortes para 6,57, de acordo com dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), contabilizados na quinta-feira (24).

O estado tem 103 mil casos e 2,4 mil mortes provocadas pelo coronavírus. Outros 9.341 casos estão em investigação laboratorial, de acordo com informação do jornalista Fábio Costa, no Portal Gazetaweb.com.

O governo estadual determinou que bares e restaurantes funcionem das 6h à meia-noite, mas estão proibidos de utilizar música ao vivo nos próximos 15 dias.

As unidades federativas com maior média móvel de mortes diárias registradas nessa quinta-feira foram São Paulo (153,86), Rio de Janeiro (89), Minas Gerais (77,43), Rio Grande do Sul (65,57) e Paraná (61,14).

De acordo com a plataforma Worldometers, o Brasil registra o terceiro maior número (7,4 milhões) de casos de coronavírus no mundo, atrás de Índia (10,2 milhões) e Estados Unidos (19,4 milhões).

