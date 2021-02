Médicos cearenses cobram Bolsonaro: "Cadê a vacina? Cadê o auxílio emergencial?" (vídeo)

247 - Em vídeo divulgado nesta quinta-feira (25), médicos cearenses se manifestam cobrando vacinação ampla e rápida, respeito à ciência e ao SUS, auxílio emergencial e mais medidas de apoio a pessoas e empresas, para que mais pessoas possam ficar em casa e se prevenir da Covid-19.

A manifestação acontece neste momento de aumento acelerado de casos, novas variantes, hospitais lotados na segunda onda da pandemia, com o Brasil tendo chegado à marca de 250 mil óbitos registrados por Covid. Os médicos cearenses farão novas manifestações nesta quinta-feira e nesta sexta, dia em que, destaca a imprensa, Bolsonaro estará no Ceará.

O grupo Médicos em Defesa da Vida, da Ciência e do SUS reúne integrantes do Coletivo Rebento, da Associação de Médicos e Médicas pela Democracia, da Rede Nacional de Médicos Populares, além de outros médicos de diversas especialidades. Cerca de 25 médicos participam do vídeo, defendendo respeito ao SUS e cobrando a responsabilização do Governo Federal pela omissão e pelas medidas erradas, com graves consequências, ao longo da pandemia.

Os Médicos em Defesa da Vida, da Ciência e do SUS publicaram nota oficial na segunda-feira, 22/2, cobrando vacinação já e isolamento social mais rígido e amplo, com auxílio emergencial e outras medidas concretas de apoio a pessoas e empresas.

Também cobraram respeito aos direitos dos servidores públicos, inclusive profissionais de saúde, contra reformas federais e municipais, e denunciaram o falso "tratamento precoce", com medicamentos sem efeito para Covid-19, que foi tema de nota paga em jornais de grande circulação em vários estados, nesta semana, sob fortes críticas de médicos, artistas, da sociedade em geral.

Confira a nota completa nas redes sociais do Coletivo Rebento - Médicos em Defesa da Ética, da Ciência e do SUS. Compartilhe o vídeo. Manifeste-se!

