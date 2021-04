Membro de CPI, Tasso diz não haver dúvida da culpa do governo no desastre da pandemia

247 - Indicado para fazer parte da CPI da Covid, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) afirmou que não haver dúvida de "que um dos principais culpados pela situação a que nós chegamos é o governo federal". De acordo com o parlamentar, defesa feita por Jair Bolsonaro para ampliar as investigações contra governadores e prefeitos é uma "maneira de tirar o presidente e o governo federal do foco e colocar todo mundo no mesmo balaio".

"Não há a menor possibilidade de que uma CPI de 11 membros possa investigar 27 governadores e mais de 5.000 prefeitos", disse o tucano em entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo.

"O mundo nos está tratando como ameaça global. E [a CPI] começaria evidentemente pelo governo federal, que é o coordenador de uma situação nacional como essa. E não especificamente procurar um ato de desvio de recursos pontual aqui e ali", complementou.

