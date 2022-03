Membro do MTST é morto durante operação policial

Um integrante do MTST de Sergipe, identificado como Will Goiana da Silva, 21 anos, morreu durante uma operação da PM em Aracaju (SE). "Exigimos justiça", disse Guilherme Boulos edit

247 - Um integrante do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto (MTST) de Sergipe, identificado como Will Goiana da Silva, 21 anos, morreu nessa terça-feira (15) durante uma operação da Polícia Militar, que terminou com quatro pessoas detidas na ocupação Valdice Teles, no Bairro Santa Maria, em Aracaju (SE).

Em nota, o MTST classificou a ação policial como "extremamente violenta". Segundo a organização, os agentes invadiram o abrigo das famílias a tiros. Havia crianças no local. O relato foi publicado pelo portal G1.

"Sem mandado e sem justificativa plausível, pessoas foram agredidas, torturadas e levadas pelos policiais em meio a ameaças com armas direcionadas aos rostos, entre xingamentos e ofensas às pessoas acampadas", afirmou o MTST/SE.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a polícia deflagrou a operação, após a denúncia de que havia homens armados no local. Eles foram acusados de estarem planejando roubar motocicletas para cometer outros crimes, como homicídios.

Uma violenta ação policial nesta terça, 15, na ocupação Valdice Teles, em Aracaju (SE), resultou em um morador morto. "Foi assassinado pela Polícia Militar do Sergipe", denuncia Isadora Britto, do @mtst. Assista vídeo com imagens dos moradores.#Aracaju #justiça #mtst #moradia pic.twitter.com/K7jakgyffp — Esquerda Online (@esquerdaonline) March 16, 2022

URGENTE! PM assassinou membro do MTST em Sergipe!



Will Goiana da Silva foi morto nesta madrugada pela PM na Ocupação Valdice Teles. Foram disparados mais de 20 tiros e há moradores feridos. Will estava na festa de aniversário de sua mãe. Ele deixa duas filhas. EXIGIMOS JUSTIÇA! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 16, 2022

