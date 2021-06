Ministério apaga foto de Bolsonaro com trabalhadores que fazem “L” de Lula no Rio Grande do Norte

Parte da população do RN protesta contra a passagem do presidente pelo estado edit

Revista Fórum - O Ministério do Desenvolvimento Regional apagou de sua conta no Instagram uma das fotos da passagem do presidente pelo estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (24).

Pela manhã, o titular do Palácio do Planalto esteve na Barragem de Oiticica, cidade de de Jucurutu, e posou para uma foto com trabalhadores. A imagem, no entanto, mostra parte deles fazendo o sinal de “L” com as mãos, em referência ao ex-presidente Lula.

