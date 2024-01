Ministério da Justiça e governo da Bahia assinam acordo sobre câmeras em fardas de policiais

Pasta já chegou a mediar doação de câmeras dos EUA para as polícias baianas. Gestão de Jerônimo Rodrigues visa viabilizar programas no Projeto Nacional de Câmeras Corporais edit

247 - O Ministério da Justiça e o governo da Bahia assinaram um acordo de cooperação técnica sobre câmeras em fardas e viaturas policiais, com o objetivo de viabilizar programas do governo baiano no Projeto Nacional de Câmeras Corporais, da Secretaria de Acesso à Justiça e da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A informação é da coluna do Guilherme Amado, do Metrópoles.

A assinatura do acordo entre a gestão de Jerônimo Rodrigues e o Ministério da Justiça ocorreu no final de dezembro de 2023, mas foi apenas publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (15). A parceria terá duração de 36 meses.

Vale lembrar que, também no final de dezembro, o Ministério da Justiça mediou a doação de 200 câmeras corporais pelo governo dos EUA ao governo da Bahia. Os aparelhos foram destinados às polícias Civil e Militar do estado. Além disso, a gestão de Jerônimo realizou, via licitação, a contratação de outras 2.300 câmeras corporais, sendo que a empresa vencedora, a Advanta Sistema de Telecomunicações e Serviços de Informática, deve entregar 1.100 aparelhos em até 30 dias e o restante deverá ser disponibilizado ao longo deste ano.

