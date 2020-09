Ministério da Saúde realiza evento no Ceará descumprindo decreto contra Covid-19

O governo federal realizou evento no Ceará, com a presença dos ministros Eduardo Pazuello e Damares Alves, que descumpriu restrições previstas em decreto estadual contra a Covid-19 edit

247 - Em evento do governo federal com a presença do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, realizado nesta sexta-feira (11), em Fortaleza (CE), descumpriu restrições previstas em decreto estadual contra a Covid-19. A informação é do Metrópoles.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o governo do Ceará estabeleceu medidas por meio de decretoa para restringir aglomerações e circulação de pessoas no Estado. Entre as determinações está a “suspensão de eventos ou atividades com risco de disseminação da Covid-19”.

A vigilância sanitária estadual foi acionada para acompanhar o encontro, que tratava de educação em saúde. Mas a equipe manteve-se do lado de fora do auditório e não impediu a cerimônia.

“Eu louvo a Deus porque descumprimos o decreto, trazendo muitas pessoas, de máscara, para salvar vidas no Estado do Ceará, para mudar o Brasil. Agradeço à sensibilidade da vigilância, que ficou ali fora e não interrompeu nosso evento e entendeu que, mesmo a gente não tendo cumprido o decreto do senhor governador, a gente está aqui numa missão importante demais ao Brasil”, afirmou a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que foi candidata ao Senado em 2018 pelo PSDB e faz oposição a Camilo Santana no Ceará.

