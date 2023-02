Ministra Sonia Guajajara elogia look de Anitta feito por indígenas (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, elogiou o look usado pela cantora Anitta no carnaval de Olinda e Recife, em Pernambuco.

A cantora Anitta usou na noite deste sábado (18) uma roupa feita por mulheres indígenas do grupo Ma'irTamakyxa, composto por mulheres de etnia Tentehar, da Aldeia Ypaw My’ymz (Lagoa Quieta), localizada no município de Araribóia, no Maranhão, local que é o mesmo de origem da ministra.

“Uma forma de valorizar os trabalhos das artesãs, das artistas indígenas. É moda, é arte, é cultura e é isso que a gente precisa”, escreveu a ministra nas redes.

De acordo com Anitta, o look e uma homenagem à Cabocla Jurema, entidade espiritual cultuada na umbanda.

“Venha conhecer o trabalho dessas guerreiras do Brasil”, publicou a Anita nas redes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.