Rui Costa vistoria obras do Minha Casa Minha Vida na Bahia

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, está na Bahia neste sábado (14) para vistoriar obras de imóveis do programa ‘Minha Casa Minha Vida’. Acompanhado do governador do estado, Jerônimo Rodrigues, o ministro sobrevoou a obra de um conjunto habitacional na cidade de Santa Amaro, no Recôncavo Baiano. Em seguida, Rui Costa esteve na cidade de Feira de Santana para avaliar as condições do Conjunto Residencial Campo Belo - Habitar do Sertão.

Apesar de ter mais de 240 unidades habitacionais prontas, e de ter sido contratado no governo da ex-presidenta Dilma Roussef, o Conjunto ainda não foi entregue à população. O período em que ficou fechado e sem manutenção causou danos nas moradias. Agora, será necessário realizar algumas reformas, que devem levar mais de 30 dias.

“Temos obras que estão prontas para serem entregues, e outras como a de Santo Amaro, onde os prédios estão prontos, mas falta o acesso. Eu vim ver de perto as instalações, e esse conjunto aqui em Feira de Santana não tem condições de ser entregue em uma semana, que era nossa expectativa. Será preciso repor o material furtado, já que a vigilância foi retirada. Vou combinar com a Caixa Econômica e com o governador Jerônimo Rodrigues para que possamos entregar essas habitações o mais breve possível”, explicou o ministro.

O novo lançamento do programa Minha Casa Minha Vida deve ser realizado em breve pelo presidente Lula (PT). Segundo o ministro Rui Costa, mais de 4 mil obras do programa estão finalizadas e ainda não foram entregues. Deste total, mais de 1.400 já podem ser entregues.

