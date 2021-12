Ministro do Turismo não apresenta comprovante de vacina e é barrado em museu no Recife

Visita oficial do ministro do Turismo, Gilson Machado, ao Museu Cais do Sertão, em Recife, foi cancelada por falta do comprovante de vacinação contra a Covid-19 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Turismo, Gilson Machado, cancelou uma visita que faria ao Museu Cais do Sertão, em Recife, durante viagem oficial a Pernambuco, na semana passada. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o cancelamento ocorreu após o ministro ser informado de que ele, assim como os integrantes da comitiva, teriam que apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ter acesso ao local.

Em nota, o ministro afirmou que já está imunizado e que estava com o comprovante em mãos. Como outros membros da comitiva não estavam com o documento, a visita foi cancelada. No texto, Machado reiterou o discurso bolsonarista contra a obrigatoriedade do passaporte vacinal e ressaltou que “é contrário a qualquer medida de segregação entre brasileiros ou que vá contra o direito de ir e vir do cidadão".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE