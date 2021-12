Ministro do Turismo participa de evento e é vaiado em Recife (vídeo)

Gilson Machado foi repudiado pelo povo em Recife durante cerimônias de revalidação da Ciranda do Nordeste e do Frevo como patrimônios culturais do Brasil edit

247 - O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, foi repudiado pelo povo em Recife (PE), nesta sexta-feira, 17. Ele esteve na capital pernambucana, ao lado da presidenta do Iphan, Larissa Peixoto, na cerimônia de revalidação do Frevo como Patrimônio Cultural do Brasil, no Paço do Frevo.

Ele também participou de uma cerimônia de reconhecimento da Ciranda do Nordeste como Patrimônio Cultural do Brasil, na Casa da Cultura Luiz Gonzaga.

Em sua passagem pela cidade, o ministro foi vaiado por manifestantes, que apoiam o ex-presidente Lula (PT). Confira:

Ministro do Turismo, Gilson Machado, é vaiado e ouve um "Lula lá" no Recife, durante cerimônia de revalidação do Frevo e da Ciranda como Patrimônio Cultural do Brasil. pic.twitter.com/soaa8WK1l2 — Brasil 247 (@brasil247) December 17, 2021

Existe a possibilidade de Machado, um dos próximos homens a Jair Bolsonaro em Brasília, ser candidato ao Senado por Pernambuco em 2022. No entanto, quando questionado sobre a “missão” que lhe teria sido dada por Bolsonaro, o ministro desconversou. “Esta missão está sendo o turismo, fazem oito meses que não tenho fim de semana”, comentou.

