Ministros de Bolsonaro simulam entrega de equipamentos que já tinham sido enviados pelo governo de PE

247 - Os ministros Marcelo Queiroga (Saúde) e Gilson Machado (Turismo) simularam uma entrega de concentradores de oxigênio em Santa Cruz do Capibaribe, no agreste pernambucano, no domingo (30). A informação é da coluna Painel, no jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, os equipamentos haviam sido entregues pelo governo estadual dias antes, mas aparecem em foto postada por Machado como tendo sido enviados pela gestão de Jair Bolsonaro. Ao Painel o prefeito da cidade confirmou o envio dias antes pelo Executivo do estado e que os prometidos pelo Ministério da Saúde ainda não chegaram.

“É o concentrador que tinha [que aparece na foto]. Na verdade, recebemos o concentrador do governo do estado. Fica a polêmica de quem que deu e, enfim, recebemos cinco concentradores do governo do estado”, diz Fabio Aragão (PP), prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, única cidade de Pernambuco em que Bolsonaro venceu no 2º turno em 2018.

Lívia Borba, secretária de Saúde da cidade, diz ter alertado os ministros de que o concentrador que aparece na foto havia sido fornecido pelo governo estadual

