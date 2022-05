Ministros do Turismo e Cidadania irão a Pernambuco, estado atingido por fortes chuvas

Apoie o 247

ICL

Por Mariana Costa, Metrópoles - Os ministros do Turismo e da Cidadania, Carlos Brito, e Ronaldo Bento, respectivamente, irão ao Recife neste domingo (29/5) visitar às áreas afetadas pelos temporais. As chuvas na capital de Pernambuco já causaram 33 mortes. O objetivo da viagem será anunciar suporte do governo federal às famílias atingidas.

De acordo com informações mais recentes da Defesa Civil do estado, pelo menos 33 pessoas já morreram em decorrência de deslizamentos. Do total, 20 mortes foram registradas na comunidade Jardim Monte Verde, em Ibura, na zona sul do Recife. Três pessoas morreram em Camaragibe, na região metropolitana, segundo informações do G1.

Segundo a nota, os chefes do Turismo e Cidadania irão à capital de Pernambuco “para acompanhar de perto os impactos das fortes chuvas no estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE