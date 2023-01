Morador em situação de rua morre após ser atacado com óleo quente em Mossoró, no Rio Grande do Norte

Apoie o 247

247 - Um morador em situação de rua de Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte, morreu na madrugada desta sexta-feira (27) no Hospital Regional Tarcísio Maia após ser internado com queimaduras.

De acordo com a família, Antônio Luís Rodrigues, de 48 anos, foi atingido com óleo quente em uma rua no centro da cidade.

O crime aconteceu na terça-feira (24). De acordo com o portal G1, Antônio foi socorrido para o Tarcísio Maia, mas não resistiu aos ferimentos após pouco mais de dois dias de internação.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) confirmou que abriu investigação sobre o caso e que o inquérito foi instaurado à princípio como homicídio doloso, quando há a intenção de matar.

"Vou considerar a conduta dele como dolo eventual a princípio", resumiu o delegado responsável pelo caso, Caio Fábio, da DHPP, que não revelou suspeitos. "As investigações seguem em sigilo", concluiu.

A deputada federal Natália Bonavides condenou o fato em suas redes. “É com muita tristeza e indignação que acabo de saber que queimaram o corpo e mataram Antônio Luís, homem em situação de rua em Mossoró. Minha solidariedade à família neste momento de profunda dor. Cobraremos celeridade nas investigações e responsabilização dos envolvidos”.

