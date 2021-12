Moradoras de Itabuna (BA) mostram casas atingidas pela chuva e falam em solidariedade

Apoie o 247

ICL

247 - As enchentes no sul da Bahia já somam mais de meio milhão de pessoas afetadas e deixaram 136 cidades em estado de emergência. De acordo com a Defesa Civil da Bahia, até o fim desta quarta-feira (29), 24 pessoas morreram e 91.258 tiveram que deixar suas casas. A maioria delas perdeu todos os pertences e está sobrevivendo às custas de muita solidariedade.

Em depoimentos ouvidos pelo Brasil de Fato, moradoras de Itabuna (BA) atingidas pelas inundações relatam nunca terem visto chuvas tão fortes. Rosimira, que cresceu em Itabuna, perdeu todos seus pertences e disse que jamais viu algo similar: “Nunca, nunca, nunca, nunca. Na minha vida”.

Maria Costa Ferreira, moradora de Itabuna há 20 anos, viu sua casa ser tomada de uma hora para outra pelas águas. “Não tenho lençol, não tenho armário. Eu estava em casa, mas cuida dele [aponta para o marido], cuida de um canto, de outro, não deu tempo de tirar”, conta Maria. Ela diz que as doações e a solidariedade têm ajudado a passar por esse difícil momento.

PUBLICIDADE

Valéria Oliveira teve sua casa tomada pela enchente até o teto, mas mesmo assim, segue oferecendo apoio para sua comunidade. Com os alimentos doados por uma igreja, ela prepara a sopa para servir aos vizinhos. Ela também disponibilizou um tonel de cloro para as pessoas limparem suas casas.

“É que as pessoas não tem como cozinhar, o povo perdeu tudo. A gente também, né? Mas a gente está aqui. O que a gente pode fazer pelo povo a gente faz. Esse é o momento da gente se unir e um ajudar o outro. Cada um tem um pouquinho, a gente vai juntando”, afirma Valéria.

PUBLICIDADE

Saiba como ajudar as vítimas das enchentes na Bahia.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE