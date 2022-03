Moradores da Gamboa de Baixo realizam atos por justiça após morte de três jovens pela polícia

Apoie o 247

247 - Moradores da Gamboa de Baixo, em Salvador, na Bahia, realizam nesta segunda-feira (7) atos de pressão por Justiça após uma chacina ocorrida na última terça-feira (1), quando três jovens foram assassinados pela polícia.

Leia a convocação para os atos:

"A Gamboa de Baixo exige Justiça!

Em 1º de março, numa ação policial, ocorreu a Chacina da Gamboa, tendo como vítimas os jovens Alexandre Santos dos Reis, Cleverson Guimarães e Patrick Souza Sapucaia. Desde então, os familiares, amigos e comunidade da Gamboa de Baixo, apesar do sofrimento e traumas deixados pela perda desses jovens, têm se articulado clamando por justiça e para que não aconteçam mais operações violentas do Estado no território da Gamboa, cujas balas sempre atingem os corpos negros.

No 7º dia do crime, reafirmamos que não queremos que essa chacina seja esquecida e que se torne mais um caso de falso auto de resistência engavetado pelo Estado. Como forma de fortalecimento da luta contra o genocídio dos jovens negros, as mães, familiares e a Associação Amigos de Gegê dos Moradores da Gamboa de Baixo, convidam para o 'Ato em Memória da Chacina da Gamboa de Baixo'. A concentração do ato ocorrerá a partir das 12 horas desta segunda-feira, dia 07 de março de 2022, na sede da Associação da Gamboa de Baixo e o Ato Religioso às 17 horas.

Continuaremos pedindo por justiça, reafirmando que vidas negras importam e que a Gamboa de Baixo resiste a violência do Estado!".

